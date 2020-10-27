Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России

С 28 октября по всей России становится обязательным ношение масок в местах массового пребывания людей. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном 27 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», — говорится в документе.

Контроль за соблюдением масочного режима возложен на высших должностных лиц субъектов федерации. Кроме того, рекомендуется усилить работы по дезинфекции общественного транспорта, такси, торговых объектов, объектов общественного питания, а также мест проведения зрелищных и развлекательных мероприятий.

25 октября руководитель лор-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что формальное отношение к ношению масок может стать причиной заражения COVID-19.

Он отметил, что в настоящий момент люди рассматривают маску не в качестве средства профилактики инфекции, а в качестве элемента, который защищает от штрафов. Медик полагает, что весной отношение к маскам было более ответственным.

По данным на 27 октября, в России выявлено 1 547 774 случая заболевания COVID-19, из которых 16 550 — за последние сутки. За все время пандемии в стране умерли 26 589 человек, выздоровел 1 158 940 человек.

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