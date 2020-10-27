В Минобороны Армении заявили об обстреле ВС Азербайджана южной границы

Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстреливать границы Армении рядом с территорией Ирана. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян.

«Противник продолжил вести огонь в направлении южной границы Республики Армения. Есть раненые», — написала Степанян на своей странице в Facebook.

Ранее, 27 октября, от должности был освобожден министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Джалал Арутюнян, который получил ранение в ходе боев.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в регионе вступил в силу 26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Вскоре после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что третий режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. По его словам, противники в ходе боев заняли город Кубатлы.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ранее стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.