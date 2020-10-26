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Пашинян заявил о провале режима прекращения огня

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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«Хочу констатировать, что уже третья попытка сохранить режим прекращения огня не удалась. Армия обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Ред.) была очень сдержанной, но во второй половине дня из-за действий Азербайджана режим прекращения сохранить не удалось», — сказал Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Он добавил, что армянский народ готов пойти на компромисс, но не на капитуляцию.

«Я хочу, чтобы мы все четко понимали, что Азербайджан не хочет идти на компромисс для решения вопроса, он хочет капитуляции Карабаха. Мы готовы идти на взаимные уступки, даже на уступки, которые болезненны для нас, но армянский народ никогда не будет готов капитулировать», — заявил Пашинян.

Ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что на юго-востоке Нагорного Карабаха идут тяжелые бои после объявленного с утра понедельника, 26 октября, перемирия.

В свою очередь, в минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня. На сайте оборонного ведомства появилась информация об артиллерийских обстрелах армянскими ВС территорий Товузского, Кедабекского и Дашкесанского районов Азербайджана и позиций подразделений азербайджанских войск, расположенных в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Лачинском и Губадлинском направлениях города Тертер.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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