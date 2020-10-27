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Президент НКР освободил от должности министра обороны из-за ранения
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Президент НКР освободил от должности министра обороны из-за ранения

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян во вторник, 27 октября, заявил, что освободил от должности министра обороны Джалала Арутюняна, который получил ранение в ходе боев.

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«Подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны ― командующего армией обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха. ― Ред.). На этот пост назначен генерал-майор Микаел Арзуманян с присвоением ему звания генерал-лейтенант», ― написал глава НКР на своей странице в Facebook.

Арутюнян подчеркнул, что такое решение было принято из-за ранения Арутюняна, полученного в ходе боев в карабахской зоне конфликта, и пожелал бывшему министру скорейшего выздоровления.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в регионе вступил в силу 26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Вскоре после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что третий режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. По его словам, противники в ходе боев заняли город Кубатлы.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ранее стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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