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Минздрав РФ разработал меры для недопущения дефицита лекарств для онкобольных

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Минздрав России примет меры, чтобы не допустить дефицита препаратов для онкобольных детей. Об этом в понедельник, 26 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Там указали, что пандемия коронавирусной инфекции оказала существенное влияние на обеспечение лекарствами и ценообразование. Результатом стало повышение цен на препараты.

«В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты», — пишет Минздрав.

Отмечается, что проект в настоящее время проходит межведомственное согласование.

Минздрав еженедельно осуществляет мониторинг ввода в гражданский оборот лекарств, необходимых для пациентов с онкологическими заболеваниями в регионах России у их производителей и поставщиков, добавили в пресс-службе.

6 июля стало известно, что власти российских регионов сократили закупки лекарств для льготных категорий населения. Основной причиной этого эксперты считают нехватку денег в бюджетах субъектов и переключение внимания чиновников в сфере здравоохранения на борьбу с коронавирусом.

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