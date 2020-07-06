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Регионы сократили закупку лекарств для льготников

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские регионы сократили закупку лекарств для льготных категорий населения на четверть. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

Основной причиной этого эксперты считают нехватку денег в бюджетах субъектов и переключение внимания чиновников в сфере здравоохранения на борьбу с коронавирусом. Однако в Ростовской области заявили, что закупили лекарства заранее, еще в прошлом году.

В январе–мае местные власти закупили 39,4 млн упаковок лекарств для льготников по региональным программам. Это на 25% меньше, чем за эти же пять месяцев в прошлом году, когда было приобретено 52,3 млн пачек препаратов, свидетельствуют данные аудита. В финансовом выражении спад в закупках для региональных льготников менее значителен: с 58,7 млрд рублей до 53,8 млрд рублей (–8%). Разница в денежном и натуральном выражении может быть связана с приобретением более дорогих средств или препаратов в больших упаковках.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 7 июля.

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