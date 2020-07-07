Бюджетная недостаточность: закупки льготных лекарств снизили на 25%

Российские регионы на четверть сократили закупку лекарств для льготников. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Основной причиной эксперты считают нехватку денег в бюджетах субъектов и переключение внимания чиновников в сфере здравоохранения на борьбу с коронавирусом. Впрочем, возможны и другие объяснения — например, в Ростовской области заявили, что закупили лекарства заранее, еще в прошлом году.

Четверть за пять месяцев

За январь–май местные власти закупили 39,4 млн упаковок лекарств для льготников по региональным программам. Это на 25% меньше, чем за эти же пять месяцев в прошлом году, когда было приобретено 52,3 млн пачек препаратов, свидетельствуют данные аудита регионального льготного лекарственного обеспечения DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». В финансовом выражении спад в закупках для региональных льготников менее значителен и составляет 8%: с 58,7 млрд рублей до 53,8 млрд рублей. То, что в денежном и в натуральном выражении показатели изменились на разную величину, может быть связано с приобретением более дорогих средств или препаратов в больших упаковках.

Снижение закупок наблюдается практически во всех категориях лекарств, следует из материалов DSM Group. Исключение составили препараты для лечения онкологических заболеваний (прирост на 20% — до 2,6 млн упаковок), гормональные средства (+24%, 1,2 млн штук), медикаменты от заболеваний органов чувств (+4%, 0,8 млн) и средства от паразитов (+13%, 32,5 тыс.). Больше всего снизились закупки противомикробных (до 1 млн упаковок) и лекарств из категории «прочие» (222 тыс.) — на 73% и 74% соответственно. Что касается наиболее востребованных препаратов, регионы сократили их приобретение на величину до 30%. Например, закупку лекарств для пищеварительного тракта уменьшили на 24%, до 17 млн упаковок, для сердца и сосудов — на 6%, до 5,7 млн пачек, от заболеваний нервной системы — на 30%, до 5,4 млн.

В DSM Group также выделили регионы, за счет которых преимущественно сократились закупки лекарств для льготников. Так, в Белгородской области они упали на 99% до 1,4 тыс. упаковок, в Ярославской — на 81%, до 220 тыс., в Санкт-Петербурге — на 55%, до 1 млн. Также в топ-5 попали Ростовская область со снижением закупок на 52% (до 1,6 млн упаковок) и Москва с показателем -19% (7,6 млн пачек).

В правительстве Ростовской области пояснили, что заранее — с октября по декабрь — провели аукционы для обеспечения льготников в 2020 году. В этот период прошли закупки на 925,7 млн рублей из 1,3 млрд предусмотренных в бюджете региона. С их учетом в 2020 году власти субъекта уже приобрели 3,2 млн упаковок лекарств.

Основная часть лекарственных препаратов для льготных групп граждан на январь-май 2020 года была закуплена в ноябре-декабре 2019-го, сообщили в депздраве Москвы. Затраты (по реализации) за истекший период нынешнего года, в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, увеличились в 1,3 раза, добавили там. В целом в Москве граждане, которым положены лекарственные препараты и медицинские изделия за счет средств столичного и федерального бюджетов, в полном объеме ими обеспечены, утверждают в ведомстве.

«Известия» направили запросы и в правительства других вышеперечисленных регионов, а также запросили позицию Минздрава России.

Ждем до осени

Случаи закупок лекарств заранее скорее исключительные, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Основная причина снижения — в нехватке средств региональных бюджетов и переключении внимания чиновников на борьбу с коронавирусом.

За январь–апрель налоговые и неналоговые доходы региональных бюджетов сократились в 2/3 субъектов федерации — в среднем по стране на 6,5%, напомнил независимый консультант по ГЧП и муниципальному управлению Кирилл Парфенов. Причем в I квартале доходы выросли примерно на 8%, значит, особенно значительные потери пришлись на апрель, уточнил он. Данных по маю и июню пока нет, но предварительные оценки неутешительные, считает специалист. Соответственно, это вынуждает экономить на всех статьях расходов, в том числе и на здравоохранении, полагает Кирилл Парфенов.

На закупки значительно влияет состояние финансово-экономических ресурсов в регионах, согласна профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

— Уменьшается количество закупок импортных препаратов, более дорогих по сравнению с отечественными. Жалобы льготников на отказы выписывать им препараты отмечаются повсеместно. При этом ответственные лица на такие жалобы если реагируют, то в виде отписки, — рассказала эксперт.

На ситуации с обеспечением льготников лекарствами сказалась и нынешняя эпидемиологическая ситуация: в последние месяцы основные средства и усилия были направлены на борьбу с COVID-19, отметил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Руслан Абрамов. Однако в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется, и к началу осени стоит ожидать заметного улучшения в обеспечении льготников лекарствами.

По данным DSM Group, в прошлом году расходы регионов на лекарства для льготников, напротив, значительно росли. За 2019-й правительства субъектов закупили 106,2 млн упаковок медикаментов на 125,4 млрд рублей. В натуральном выражении это на 38% больше, чем годом ранее, когда было закуплено только 77,2 млн пачек. В денежном выражении увеличение составило 41% (относительно 88,9 млрд рублей в 2018 году).