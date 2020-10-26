Вирусолог допустил выход России на плато по COVID-19 к настоящему времени

Россия уже могла выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, однако до Нового года число новых случаев снизится несущественно. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил «РИА Новости» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Примерно притормозился (рост числа заболевших. ― Ред.), действуют меры, которые были приняты. <…> Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», ― рассказал он агентству.

Вирусолог подчеркнул, что в течение долгого времени, вплоть до Нового года, количество заболевших COVID-19 в России будет держаться на уровне 16–17 тыс. в сутки, а снижение ожидается незначительное.

Ранее, 24 октября, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — начале весны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровели 1 146 096 человек.

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