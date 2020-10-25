МВД Белоруссии сообщило о разбитых окнах в Центральном РУВД Минска

Участники несанкционированной акции протеста разбили окна в Центральном РУВД Минска, сообщили в МВД Белоруссии 25 октября.

«В Центральном РУВД протестующие повредили стеклопакеты, разбили окна», — передает слова представителя МВД Ольги Чемодановой «Интерфакс».

По ее информации, именно в районе этого РУВД правоохранителям пришлось применить спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих.

Ранее сообщение о том, что участники несанкционированной акции протеста бросали бутылки и камни в здание Центрального РУВД, и видео с последствиями беспорядков разместило в своем Telegram-канале госагентство «БелТА».

О задержаниях в ходе несанкционированной акции протеста в Минске сообщало МВД Белоруссии.

Очевидцы рассказали, что силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты, после чего люди бросились в близлежащие дворы.

Кроме этого, в МВД Белоруссии заявляли о применении спецсредств на улице Орловской для «пресечения противоправных действий протестующих» в Минске. Неофициально сообщалось об одном пострадавшем. Улица Орловская ведет от площади Бангалор к Дворцу независимости — резиденции президента страны.

Перед протестной акцией утром в воскресенье в центр Минска была стянута спецтехника, закрыты 12 станций метро. Правоохранители взяли под контроль три главные площади — Победы, Октябрьскую и Независимости.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 13 октября она заявила, что если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах. Тихановская в своем Telegram-канале уже анонсировала «общенациональную забастовку».

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.