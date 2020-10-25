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Шестаков назвал «ложкой дегтя» решение Нурмагомедова завершить карьеру

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Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков прокомментировал решение российского бойца Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

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«Конечно, это решение Хабиба стало ложкой дегтя на вчерашнем спортивном празднике для всех любителей смешанных единоборств. Со своей стороны могу лишь выразить надежду, что мы еще увидим выступления титулованного российского самбиста в других организациях», — сказал он «Известиям».

Комментируя сам поединок россиянина с американцем Джастином Гэтжи, Шестаков подчеркнул, что «в этом бою, как и во всех предыдущих, Хабиб был лучше своего соперника».

«Сначала он переиграл американского спортсмена тактически, внезапно взвинтив темп, к чему американец оказался не готов, затем технически. От поражения уже в первом раунде Джастина Гэтжи спас гонг. Но во втором Хабиб реализовал свой план на бой, переведя поединок в партер и завершив схватку удушающим приемом», — добавил Шестаков.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоялся 24 октября. Во втором раунде россиянин удушающим приемом победил американца и в третий раз защитил титул чемпиона UFC.

Свой последний поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

С победой россиянина уже поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи». Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

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