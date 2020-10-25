Шестаков назвал «ложкой дегтя» решение Нурмагомедова завершить карьеру

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков прокомментировал решение российского бойца Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Конечно, это решение Хабиба стало ложкой дегтя на вчерашнем спортивном празднике для всех любителей смешанных единоборств. Со своей стороны могу лишь выразить надежду, что мы еще увидим выступления титулованного российского самбиста в других организациях», — сказал он «Известиям».

Комментируя сам поединок россиянина с американцем Джастином Гэтжи, Шестаков подчеркнул, что «в этом бою, как и во всех предыдущих, Хабиб был лучше своего соперника».

«Сначала он переиграл американского спортсмена тактически, внезапно взвинтив темп, к чему американец оказался не готов, затем технически. От поражения уже в первом раунде Джастина Гэтжи спас гонг. Но во втором Хабиб реализовал свой план на бой, переведя поединок в партер и завершив схватку удушающим приемом», — добавил Шестаков.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоялся 24 октября. Во втором раунде россиянин удушающим приемом победил американца и в третий раз защитил титул чемпиона UFC.

Свой последний поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

С победой россиянина уже поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи». Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.