Макгрегор поздравил Нурмагомедова с победой

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поздравил россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи на турнире турнире UFC 254 в Абу-Даби.

«Хорoшее выступлeние, Хабиб. Ещe рaз вырaжаю сoболезнования [пo пoводу смeрти] твoего oтца. Тeбе и твoей сeмье. Искрeнне твoй, Макгрегор», — нaписал ирлaндец нa свoей стрaнице в Twitter.

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Победу россиянин посвятил своему отцу и тренеру, Абдулманапу Нурмагомедову, который умер в июле после заражения коронавирусом. После поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 и также закончился победой россиянина.