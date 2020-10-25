Нурмагомедов рассказал о намерении стать тренером
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Джастином Гэтжи заявил о своем уходе, но затем сообщил, что намерен стать тренером.
В автобусе после поединка тренер российского спортсмена Хавьер Мендес спросил его, что он может сказать по окончании турнира. Нурмагомедов отметил, что сейчас есть много бойцов нового поколения, и он намерен «вернуться на вершину» в качестве наставника.
Нурмагомедов во втором раунде удушающим приемом победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Свой последний поединок он посвятил отцу и заявил о завершении карьеры.
Всего россиянин провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.
Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.
Позднее ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и еще раз выразил соболезнования в связи со смертью отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.
Поздравил российского бойца и форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Джастин Гэтжи, уступивший Нурмагомедову на турнире UFC 254, после боя заявил, что его соперник является величайшим бойцом.