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Нурмагомедов рассказал о намерении стать тренером

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Джастином Гэтжи заявил о своем уходе, но затем сообщил, что намерен стать тренером.

В автобусе после поединка тренер российского спортсмена Хавьер Мендес спросил его, что он может сказать по окончании турнира. Нурмагомедов отметил, что сейчас есть много бойцов нового поколения, и он намерен «вернуться на вершину» в качестве наставника.

Нурмагомедов во втором раунде удушающим приемом победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Свой последний поединок он посвятил отцу и заявил о завершении карьеры.

Всего россиянин провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

Позднее ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и еще раз выразил соболезнования в связи со смертью отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.

Поздравил российского бойца и форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Джастин Гэтжи, уступивший Нурмагомедову на турнире UFC 254, после боя заявил, что его соперник является величайшим бойцом.

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