Гэтжи назвал Нурмагомедова величайшим бойцом
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, уступивший россиянину Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 254, заявил, что его соперник является величайшим бойцом.
Американец также пожелал Нурмагомедову, объявившему после поединка о завершении карьеры, удачи.
«Я отношусь к Хабибу со всем уважением. Он выиграл абсолютно заслуженно, это мои ошибки. Он — величайший, тут нет вопросов. Я желаю ему удачи в новой жизни», — приводит слова Гэтжи ТАСС.
Нурмагомедов во втором раунде удушающим приемом победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Свой последний поединок он посвятил отцу и заявил о завершении карьеры.
Всего россиянин провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.
Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.