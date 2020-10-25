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Гэтжи назвал Нурмагомедова величайшим бойцом

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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, уступивший россиянину Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 254, заявил, что его соперник является величайшим бойцом.

Американец также пожелал Нурмагомедову, объявившему после поединка о завершении карьеры, удачи.

«Я отношусь к Хабибу со всем уважением. Он выиграл абсолютно заслуженно, это мои ошибки. Он — величайший, тут нет вопросов. Я желаю ему удачи в новой жизни», — приводит слова Гэтжи ТАСС.

Нурмагомедов во втором раунде удушающим приемом победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Свой последний поединок он посвятил отцу и заявил о завершении карьеры.

Всего россиянин провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

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