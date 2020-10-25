Прямой эфир

Футбольный клуб «Анжи» поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ночь на воскресенье, 25 октября.

«Простой парень из простого дагестанского села. Непобежденный Хабиб. Гордимся, чемпион!» — говорится в сообщении «Анжи» в Twitter.

Нурмагомедов во втором раунде удушающим приемом победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Свой последний поединок он посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен рассказал о намерении стать тренером.

Всего россиянин провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Позднее ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и еще раз выразил соболезнования в связи со смертью отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.

Поздравил российского бойца и форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Джастин Гэтжи, уступивший Нурмагомедову на турнире UFC 254, после боя заявил, что его соперник является величайшим бойцом.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020