Футбольный клуб «Анжи» поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи

Футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ночь на воскресенье, 25 октября.

«Простой парень из простого дагестанского села. Непобежденный Хабиб. Гордимся, чемпион!» — говорится в сообщении «Анжи» в Twitter.

Нурмагомедов во втором раунде удушающим приемом победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Свой последний поединок он посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен рассказал о намерении стать тренером.

Всего россиянин провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Позднее ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и еще раз выразил соболезнования в связи со смертью отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.

Поздравил российского бойца и форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Джастин Гэтжи, уступивший Нурмагомедову на турнире UFC 254, после боя заявил, что его соперник является величайшим бойцом.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.