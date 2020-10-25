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Нацполиция Украины возбудила 14 уголовных дел из-за нарушений на выборах
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Нацполиция Украины возбудила 14 уголовных дел из-за нарушений на выборах

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На Украине, где проходят выборы в органы местного самоуправления, полицией возбуждено уже 14 уголовных дел, сообщила Национальная полиция страны 25 октября.

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«Полиция зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По 14 фактам возбуждены уголовные производства», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Больше всего заявлений о нарушениях поступило в Киеве (151), Донецкой (110), Днепропетровской (98), Запорожской (81) областях.

О нарушении порядка ведения агитации зафиксировано 303 сообщения, по факту агитации в день выборов —158, по нарушениям ограничений по ведению предвыборной агитации — 65, по нарушению тайны голосования — 50 и др.
Также полицейские составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений.

По 14 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также составлено 25 протоколов о совершении административных правонарушений.

Ранее в этот день замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщал о заведении шести уголовных дел и составлении двух административных протоколов по фактам нарушений в ходе голосования на местных выборах в стране.

15 октября стало известно, что в ходе местных выборов гражданам предложат ответить на пять вопросов.

Первые два касаются введения пожизненного заключения для крупных коррупционеров и создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Еще два вопроса — о сокращении числа депутатов Верховной рады до 300 и возможности легализации каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных.

Последний вопрос касается сферы о «гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Выборы проводятся во все органы местного самоуправления страны, за исключением некоторых районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и города Севастополя. Это первые местные выборы на Украине после избрания Владимира Зеленского президентом страны в 2019 году.

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