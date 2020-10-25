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Опубликованы кадры последствий взрыва на танкере в Азовском море

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Танкер «Генерал Ази Асланов» сильно пострадал после взрыва на борту, это следует из кадров, опубликованных РЕН ТВ 25 октября.

Как видно на фото и видео, судно получило значительные повреждения.

Ранее в Росморречфлоте заявляли о пробоине на танкере выше ватерлинии. Предположительно, в результате взрыва вывернуло часть палубы, конструкции которой свисают с правого борта, что привело к крену судна. На данный момент судно отбуксировано на якорную стоянку в район порта «Кавказ», где его осмотрят водолазы.

Также сообщалось, что в результате взрыва был поврежден один из восьми танков.

Взрыв на танкере, шедшем под российским флагом, произошел 24 октября. Судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, и было с исправном состоянии, заявляли в МЧС.

По предварительным данным, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.

На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще троих моряков ищут. На месте работают спасатели, транспортные следователи выясняют причины произошедшего, а специалисты Росприроднадзора оценивают экологическую ситуацию в акватории.

Накануне была опубликована запись переговоров с диспетчерами экипажа танкера «Генерал Ази Асланов».

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