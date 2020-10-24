Росприроднадзор оценит ситуацию в Азовском море после взрыва на танкере

Специалисты Росприроднадзора работают на месте инцидента с танкером «Генерал Ази Асланов» в Азовском море для оценки экологической ситуации в акватории. Об этом заявили в Минприроды 24 октября.

«Из порта уже вышел катер с боновыми ограждениями на борту, которые будут оперативно установлены и помогут обозначить зону возможных последствий случившегося для акватории. На месте уже работают специалисты Росприроднадзора, которым предстоит установить уровень загрязнения», — говорится в сообщении ведомства.

Источник ТАСС утверждает, что в результате взрыва на танкере был поврежден один из восьми танков.

«Взрыв паров топлива произошел на втором танке, после этого начался пожар. Всего там восемь порожних танков, из них, по предварительным данным, поврежден один», — цитирует агентство своего собеседника.

Взрыв произошел, когда танкер прошел через Керченский пролив. Известно, что судно под российским флагом шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По предварительным данным, сдетонировали взрывоопасные пары, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. Открытого горения на судне нет.

В МЧС заявили о спасении 10 моряков, еще трое прыгнули за борт, сейчас их ищут. Состояние спасенных оценивается как удовлетворительное. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале выразил готовность направить санавиацию для оказания помощи пострадавшим морякам.

По данным Росморречфлота, танкер находится в 13 милях от берега. Судно получило значительные пробоины и накренилось, предстоит борьба за его живучесть.

На место направлены три спасательных судна, а также транспортные следователи. Сейчас там находится проходившее мимо судно «Братск».