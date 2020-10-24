Источник назвал возможную причину взрыва на танкере в Азовском море

Причиной взрыва на борту танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. Об этом 24 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, судно шло пустым, могли сдетонировать взрывоопасные пары. Точная причина произошедшего устанавливается.

В пресс-службе Росморречфлота заявили, что после взрыва танкер накренился, предстоит борьба за его живучесть. На место направлены три спасательных судна, их прибытие ожидается в 21:13.

Также на месте происшествия находится проходившее мимо судно «Братск», добавили в МЧС. По данным ведомства, на борту танкера находятся четыре человека, шестеро спасены, еще трое оказались за бортом, их ищут. В спасательной операции задействованы 102 человека и 14 единиц техники.

Взрыв произошел, когда судно прошло через Керченский пролив. Известно, что танкер следовал под российским флагом в Ростов-на-Дону.