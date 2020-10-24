Взрыв произошел на танкере под российским флагом в Азовском море
Взрыв произошел на нефтяном танкере, шедшем под российским флагом в акватории Азовского моря. Об этом 24 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Утверждается, что речь идет о судне «Генерал Ази Асланов», которое прошло Керченский пролив и следовало в Ростов-на-Дону.
В пресс-службе Росморречфлота добавили, что после взрыва были спасены десять человек, судьба еще троих неизвестна.
«Танкер был пустой. Взрыв произошел, по предварительной информации, в балласте — оставались пары», — заявили в Росморречфлоте.
По данным «Интерфакса», судно находится на плаву, пожара нет.