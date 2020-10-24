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Взрыв произошел на танкере под российским флагом в Азовском море

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Взрыв произошел на нефтяном танкере, шедшем под российским флагом в акватории Азовского моря. Об этом 24 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Утверждается, что речь идет о судне «Генерал Ази Асланов», которое прошло Керченский пролив и следовало в Ростов-на-Дону.

В пресс-службе Росморречфлота добавили, что после взрыва были спасены десять человек, судьба еще троих неизвестна.

«Танкер был пустой. Взрыв произошел, по предварительной информации, в балласте — оставались пары», — заявили в Росморречфлоте.

По данным «Интерфакса», судно находится на плаву, пожара нет.

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