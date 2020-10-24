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Росморречфлот заявил о значительных пробоинах у танкера в Азовском море

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Танкер «Генерал Ази Асланов», на котором при выходе из Керченского пролива произошел взрыв, получил серьезные пробоины, сообщил Росморречфлот 24 октября.

«Повреждения значительные. Пробоины больших размеров. Размер будет уточняться, когда подойдут специалисты», — передает сообщение ТАСС.

Уточняется, что у танкера уже находится первое спасательное судно, в пути еще два. В задачи подошедшего судна входят поиск людей и осмотр танкера.

Ранее в Росморречфлоте заявляли, что танкер находится в 13 милях от берега, он не мешает проходу судов в Керченском проливе.

Взрыв на танкере, шедшем под российским флагом, произошел ранее 24 октября. Известно, что судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону.

На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, еще троих ищут. Состояние спасенных оценивается как удовлетворительное. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале выразил готовность направить санавиацию для оказания помощи пострадавшим морякам.

По предварительным данным, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. Открытого горения на судне нет.

На место направлены транспортные следователи для установления причин произошедшего. Там уже работают специалисты Росприроднадзора для оценки экологической ситуации в акватории.

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