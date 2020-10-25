В МЧС заявили об исправности танкера «Генерал Ази Асланов» до взрыва

Российский танкер «Генерал Ази Асланов», на борту которого в субботу, 24 октября, произошел взрыв, находился в исправном состоянии. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Он отметил, что спасатели проведут осмотр места происшествия на предмет возможного разлива нефти и нефтепродуктов.

«По нашей информации, судно, прошедшее ремонтные работы, находилось в исправном состоянии. Причину взрыва будет определять комиссия», — цитирует Волынкина ТАСС.

По его словам, сейчас танкер находится на плаву, крен практически отсутствует, он составляет около 3–7 градусов. Работают мотопомпы для откачки воды.

Как отметил Волынкин, оперативная группа ГУ МЧС в Темрюке организовывает работу с органами исполнительной власти по поиску пропавших в береговой черте непосредственно в районе порта Темрюк.

Взрыв на танкере, шедшем под российским флагом, произошел ранее 24 октября. Известно, что судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону.

На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, еще троих ищут. Состояние спасенных оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. Открытого горения на судне нет. На место направлены транспортные следователи для установления причин произошедшего. Там уже работают специалисты Росприроднадзора для оценки экологической ситуации в акватории.