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Танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на стоянку
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Танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на стоянку

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Танкер «Генерал Ази Асланов», поврежденный в результате взрыва на борту, отбуксирован на якорную стоянку в район порта Кавказ». Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

По словам собеседника «РИА Новости» в пресс-службе, буксировка прошла в штатном режиме, в порту судно осмотрят специалисты.

Ранее в Росморречфлоте заявляли, что танкер получил пробоину выше ватерлинии и имеет значительные повреждения по правому борту. Предположительно, в результате взрыва вывернуло часть палубы, конструкции которой свисают с правого борта, что и привело к крену.

Взрыв на танкере, шедшем под российским флагом, произошел ранее, 24 октября. Судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону и, по данным МЧС, было в исправном состоянии.

На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще троих моряков ищут.

По предварительным данным, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.

На место были направлены три спасательных судна, а также транспортные следователи для установления причин произошедшего и специалисты Росприроднадзора для оценки экологической ситуации в акватории.

Накануне была опубликована запись переговоров с диспетчерами экипажа танкера «Генерал Ази Асланов».

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