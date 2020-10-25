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Появилась запись переговоров экипажа танкера «Генерал Ази Асланов» после аварии

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Опубликована запись переговоров с диспетчерами экипажа танкера «Генерал Ази Асланов» сразу после взрыва на борту. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Взрыв произошел на судне в Азовском море в устье Керченского пролива. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное.

«За бортом, предположительно, оказались три человека. Взрыв второго и первого танка, основного, грузовых. Поиски по палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают людей, часть экипажа», — говорит один из членов команды судна.

Из переговоров следует, что в результате взрыва судно полностью потеряло ход и управление.

«Ничего не в работе, машины не в работе, полная потеря управления», — сообщил член экипажа.

По предварительным данным, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. Открытого горения на судне нет.

На место направлены транспортные следователи для установления причин произошедшего. Там уже работают специалисты Росприроднадзора для оценки экологической ситуации в акватории.

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