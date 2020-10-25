Британия и ЕС приблизились к торговой сделке на переговорах в Лондоне

Переговоры между Великобританией и Евросоюзом о заключении торгового соглашения, которые с 22 октября возобновились в Лондоне, проходят в положительном ключе и дают возможность надеяться на заключение сделки. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Sunday Telegraph в воскресенье, 25 октября.

По предварительным данным, представитель ЕС Мишель Барнье собирается продлить свое пребывание в Лондоне до 28 октября на фоне взаимных уступок в ходе переговоров. При этом изначально предполагалось, что делегация будет находиться в британской столице только до 25 октября.

Издание считает, что во второй половине следующей недели стороны отправятся в Брюссель для утверждения последних деталей соглашения. Также Британия и ЕС полагают, что к 31 октября им необходимо решить вопрос целесообразности дальнейших переговоров.

На данный момент, сообщили источники, стороны согласовали около 90% позиций по всем темам, которые должны быть отражены в соглашении, что дает возможность надеяться на положительный исход переговоров.

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января. До конца 2020 года страна останется в Европейском таможенном союзе и едином рынке.

16 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готовиться к сценарию отсутствия торговой сделки с Брюсселем. При этом глава британского правительства подчеркнул, что готов обсудить с европейскими партнерами некоторые практические вопросы.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз хотел бы добиться заключения торговой сделки с Великобританией, но с учетом взаимных интересов.

На прошлой неделе премьер-министр Соединенного Королевства рассказал о готовности Лондона к возвращению торговых отношений с Евросоюзом на условиях Всемирной торговой организации, если переговоры с Брюсселем о свободной торговле завершатся провалом.

Джонсон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 3 октября признали необходимость достижения соглашения о будущих отношениях Лондона и Брюсселя.

Вместе с тем за несколько дней до этого глава ЕК сообщила об отправке властям Великобритании официального уведомления о нарушении соглашения о выходе из состава сообщества.