Баку заявил об уничтожении самолета ВС Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана в субботу, 24 октября, заявило об уничтожении боевого самолета военно-воздушных сил Армении в Нагорном Карабахе.

«Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении», — говорится в сообщении ведомство в Facebook.

При этом в Ереване данную информацию опровергли. Так, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в комментарии «Интерфаксу» назвала сообщение Баку «абсолютной ложью».

Накануне, вечером 23 октября, сообщалось, что в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха, объявили воздушную тревогу. Над городом звучали сирены, после чего было выпущено около 10 снарядов. Обстрел шел около получаса, один из снарядов повредил газопровод. Баку опроверг причастность к произошедшему.

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку взял под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах Карабаха.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в регионе.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако позднее и Армения, и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.