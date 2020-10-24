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Роскомнадзор назначен учредителем администратора домена .SU от лица РФ

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Роскомнадзор в рамках закона об устойчивой работе рунета назначен учредителем АНО «Российский научно-исследовательский институт развития общественных связей» (РосНИИРОС, администратор российского национального домена верхнего уровня .SU) от лица России. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 23 октября.

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Представители России в органах управления РосНИИРОС будут назначаться Роскомнадзором. Некоммерческая организация координирует деятельность, связанную с российской национальной доменной зоной, а также является зарегистрированным владельцем баз данных этой зоны в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен.

В мае сообщалось, что Роскомнадзор станет одним из учредителей Координационного центра (КЦ) доменов .RU/.РФ. Как пояснил директор КЦ доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, вхождение надзорного органа в состав учредителей организации следует из текста нового закона об устойчивом Рунете.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры. Документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях.

Законопроект об устойчивой работе российского сегмента интернета, в случае если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети, был внесен в Госдуму 14 декабря.

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