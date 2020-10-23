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Глава ВОЗ назвал следующие несколько месяцев пандемии трудными

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Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается распространения коронавируса. Об этом заявил в пятницу, 23 октября, на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии», — сказал он. Выступление Гебрейесуса транслировалось на странице ВОЗ в Twitter.

По словам главы ВОЗ, ряд стран находятся на опасной траектории.

Накануне за минувшие 24 часа в мире было выявлено 423 тыс. новых случаев коронавируса, это стало новым рекордом роста заболеваемости, сообщали в организации. Ее статистика учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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