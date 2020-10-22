ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие 24 часа в мире выявлено 423 тыс. новых случаев коронавируса, это стало новым рекордом роста заболеваемости. Об этом 22 октября сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее число случаев превысило 41,1 млн. Количество летальных исходов выросло более чем на 6,4 тыс., приблизившись к 1,13 млн, говорится на сайте ВОЗ.

В Европе за сутки выявили 192 831 новый случай заболевания коронавирусом. На втором месте — Северная и Южная Америка с 128 508 случаями, на третьем — Юго-Восточная Азия, где отметили 68 811 новых заболевших.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

В России по состоянию на 22 октября выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 пациентов.

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