Советник Трампа заявил о выдвижении предложения по ДСНВ в ближайшее время

США в ближайшее время выдвинут предложение по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ ― СНВ-3) ― это нерешенный вопрос. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен в интервью изданию Politico.

«Я полагаю, что мы предложим что-то (по ДСНВ. ― Ред.) очень скоро, в ближайшие пару дней или на следующей неделе», ― рассказал он газете.

Кроме того, советник американского лидера подчеркнул, что продление СНВ-3 ― это еще не решенный вопрос.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что говорить о верификации ядерных арсеналов можно только после достижения договоренности между Россией и США о параметрах — что именно должен охватывать будущий ДСНВ. Он подчеркивал, что сейчас у Вашингтона есть уникальный шанс договориться на предлагаемых ему условиях.

20 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что США готовы встретиться с представителями России, чтобы финализировать соглашение по продлению ДСНВ.

МИД РФ заявил о готовности России в случае продления СНВ-3 на год вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.

В 2021 году истечет срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

РФ настаивает на продлении соглашения, но США выдвигают ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.