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США заявили о готовности к встрече по ДСНВ с представителями России

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США готовы встретиться с представителями России, чтобы финализировать соглашение по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявила во вторник, 20 октября, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Мы ценим готовность Российской Федерации достичь прогресса в вопросе о контроле над ядерными вооружениями. Соединенные Штаты готовы немедленно провести встречу, чтобы финализировать поддающееся проверке соглашение. Мы ожидаем, что Россия уполномочит своих дипломатов сделать то же самое», — сообщила Ортагус в Twitter.

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Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента США сообщила, что стороны близки к достижению соглашения.

«Мы очень, очень близки к соглашению. Сейчас, когда Россия согласилась на заморозку боеголовок, я не вижу причин, из-за которых мы не сможем доработать оставшиеся вопросы в ближайшие дни», — сказал собеседник газеты.

Ожидается, что во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проинформирует страны НАТО о статусе переговоров с РФ.

Во вторник МИД РФ заявил о готовности России в случае продления ДСНВ на год вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.

В 2021 году истечет срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

РФ настаивает на продлении соглашения, но США выдвигают ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.

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