В Москве провели более 10 млн ПЦР-тестов на наличие COVID-19

Свыше 10 млн ПЦР-тестов на наличие коронавируса провели в Москве. Об этом в пятницу, 23 октября, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Общее число проведенных тестов на COVID-19 в столице превысило 10 млн. Качественное массовое тестирование крайне важно в борьбе с пандемией, поэтому мы постоянно работаем над увеличением его объемов», ― рассказала она журналистам.

Также Ракова добавила, что в настоящее время в столице городские, федеральные и частные лаборатории в среднем проводят по 90 тыс. тестов на коронавирус в сутки.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й классы и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено. Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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