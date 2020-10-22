Адвокаты Ефремова перечислили в суде его заболевания

Адвокаты актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, представили в ходе заседания суда по рассмотрению апелляционных жалоб его медицинскую карту. Об этом сообщает 22 октября корреспондент «Известий» из зала суда.

Согласно документу, артист страдает от бронхита, бронхиальной астмы, проблем с печенью и сердцем.

В ходе заседания суд примет решение о том, будет ли смягчен приговор артисту. Защита потерпевших просит оставить вынесенный Ефремову приговор в силе. При этом ранее в этот же день адвокаты потерпевшей стороны разошлись во мнении, соглашаться со смягчением приговора Ефремову или нет.

В свою очередь прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора Ефремову. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания артисту.

Сам Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене Захарова. Несколько дней назад актер уже выплатил потерпевшим компенсации, и адвокат потерпевшей стороны Добровинский подтвердил, что его клиенты получили эти деньги.

В начале сентября Ефремов жаловался на проблемы со сном в СИЗО из-за состояния здоровья.

Авария произошла в июне этого года на Садовом кольце в Москве, тогда Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автофургоном «Лада». За рулем отечественного автомобиля был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Актера признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии и лишили водительских прав на три года после освобождения.