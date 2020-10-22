Защита потерпевших попросила суд не смягчать приговор Ефремову

Защита потерпевших по делу актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за ДТП со смертельным исходом, просит оставить приговор артисту в силе, передает корреспондент «Известий» из зала Мосгорсуда.

«Считаю, что приговор должен быть оставлен в силе, а жалобы отклонены. <...> Ефремов — сформировавшаяся личность, ему, насколько мне известно, 56 лет, он способен мыслить самостоятельно», — заявил представитель потерпевших Александр Добровинский.

Такое заявление он сделал, комментируя слова защитника Ефремова Романа Филиппова о том, что экс-адвокат артиста Эльман Пашаев оказывал на него давление. Филиппов также заявил, что поддерживает свою апелляционную жалобу и настаивает на том, что это обстоятельство должно быть учтено.

«Адвокат Пашаев был некомпетентен и непрофессионален. Давление на Ефремова со стороны Пашаева недопустимо и не соответствует этике адвоката. В настоящее время мы видим, что Ефремов полностью раскаялся и готов возместить моральный вред потерпевшим. Смягчение наказания поможет быстрее оплатить компенсацию», — подчеркнул он.

В свою очередь Добровинский напомнил, что актер может самостоятельно нести ответственность за свои слова и поступки.

«Все ссылки на то, что Ефремов находился под давлением Пашаева, вызывают у меня большие сомнения. Ефремов — личность, он уверенно отдавал отчет своим поступкам. Ссылка на то, что Ефремов сначала признавал вину, потом отказывался от нее, мне кажется, заставляет нас думать, что слова не являются искренними», — добавил он.

При этом ранее в этот же день адвокаты потерпевшей стороны разошлись во мнении, соглашаться со смягчением приговора Ефремову или нет.

Сам актер представил суду жалобу, где заявил, что что искренне раскаивается за совершенное им ДТП, в результате которого погиб человек. Также в документе актер указал, что на тот момент его адвокат Эльман Пашаев больше занимался саморекламой, нежели защитой. Отмечается, что именно он убедил Ефремова не признавать вину и не возмещать ущерб потерпевшим.

Авария произошла в июне этого года на Садовом кольце в Москве, тогда Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автофургоном «Лада». За рулем отечественного автомобиля был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Актера признали виновным в аварии, приговорили к восьми годам колонии и лишили водительских прав на три года после освобождения. Перед вынесением приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева, признал вину и заявил, что адвокат его подставил.