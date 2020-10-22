Более 70% россиян заявили о готовности начать карьеру с позиции стажера

Более 70% респондентов готовы начинать новую карьеру с позиции стажера. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру», которые оказались в распоряжении «Известий» 22 октября.

56% жителей России при смене профессии готовы будут начать карьеру с позиции стажера при условии дальнейшего трудоустройства в компанию. Вместе с тем 15% участников опроса отметили, что готовы стажироваться, чтобы получить опыт.

В свою очередь, 29% респондентов указали, что не готовы на стажировки даже при условии смены профессии в будущем.

Большинство опрошенных (81%) считают, что работодатели должны оплачивать труд стажеров. 6% отметили, что в компаниях могут компенсировать только затраты на дорогу и еду. Столько же уверены, что в процессе стажировки главное — получение опыта, а не оплата труда и 7% респондентов оставили право на вознаграждение за работодателем.

Кроме того, 62% жителей России убеждены, что проходить стажировки в начале карьеры уместно в любом возрасте.

На прошлой неделе стало известно, что почти 40% россиян готовы работать по выходным ради повышения.

Кроме того, совместное исследование сервиса «Работа.ру» и образовательной компании «Нетология» показало, что 94% россиян задумывались о смене профессии.