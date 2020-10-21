В Кремле назвали проявлением рейдерской конкуренции санкции США против СП-2

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США против «Северного потока – 2» проявлением рейдерской конкуренции. Такое заявление он сделал в среду, 21 октября.

«В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, — сказал Песков. — К сожалению, это стало уже такой неотъемлемой частью, такой несправедливой конкуренцией, ничем не прикрытой такой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона».

По его словам, Штаты уже не один год ведут эту деструктивную линию, что наносит вред двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.

Накануне на сайте Госдепартамента США были опубликованы пояснения к новым санкциям США по проекту «Северный поток – 2». Согласно документу, они будут распространены на фирмы, помогающие в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки.

Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, выразил уверенность, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на новые санкции США, так как этому способствует баланс политических сил в Германии.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Впервые Соединенные Штаты ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2», в декабре прошлого года. Из-за этого строительство приостановили, так как швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.

Вашингтон продолжает оказывать давлении на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением».

В ЕС и США также звучат призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Вместе с этим 16 октября президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен посетовал на отсутствие новых сфер для санкций против России.