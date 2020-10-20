США анонсировали санкции в отношении участвующих в «Северном потоке – 2» судов

Новые санкции США по проекту «Северный поток – 2» будут распространены на фирмы, помогающие в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки. Об этом говорится в обновленных пояснениях к санкциям, опубликованных 20 октября на сайте Госдепартамента США.

«Такие действия, подлежащие санкциям, <…> могут включать, но не ограничиваться этим, предоставление услуг или мощностей для модернизации или установки оборудования для этих судов или финансирование модернизации или установки оборудования для этих судов», — говорится в документе.

Как пишет агентство Bloomberg, российское судно «Академик Черский» для продолжения работ по завершению «Северного потока – 2» нуждается в переоборудовании.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2». Из-за этого реализацию проекта приостановили.

Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных в декабре американских санкций строительство «СП-2» было приостановлено, так как швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.

В ЕС и США звучат призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.