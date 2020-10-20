Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Медведев призвал продолжить дискуссию о четырехдневной рабочей неделе
Происшествия
Два человека погибли при крушении вертолета под Вологдой
Общество
США анонсировали санкции в отношении участвующих в «Северном потоке – 2» судов
Общество
Синоптики предупредили о заморозках и гололедице в Подмосковье
Армия
Минобороны не поддержало предложение Минфина сократить численность ВС

США анонсировали санкции в отношении участвующих в «Северном потоке – 2» судов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые санкции США по проекту «Северный поток – 2» будут распространены на фирмы, помогающие в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки. Об этом говорится в обновленных пояснениях к санкциям, опубликованных 20 октября на сайте Госдепартамента США.

Поток осознания: в бундестаге считают опасным отказываться от СП-2
Сворачивание проекта поставит под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС

«Такие действия, подлежащие санкциям, <…> могут включать, но не ограничиваться этим, предоставление услуг или мощностей для модернизации или установки оборудования для этих судов или финансирование модернизации или установки оборудования для этих судов», — говорится в документе.

Как пишет агентство Bloomberg, российское судно «Академик Черский» для продолжения работ по завершению «Северного потока – 2» нуждается в переоборудовании.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2». Из-за этого реализацию проекта приостановили.

Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных в декабре американских санкций строительство «СП-2» было приостановлено, так как швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.

В ЕС и США звучат призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020