В Госдуме выразили уверенность в успешном строительстве «Северного потока — 2»

Баланс политических сил в Германии поспособствует завершению строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на новые санкции США. Об этом во вторник, 20 октября, заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Я думаю, что баланс сил в ФРГ таков, что строительство «Северного потока – 2» все-таки будет завершено, несмотря на санкции», — сказал Новиков в беседе с «Интерфаксом».

Он добавил, что наряду с теми, кто слишком зависит от политики Вашингтона, в Германии есть силы, для которых важно завершить строительство газопровода.

Ранее во вторник на сайте Госдепартамента США были опубликованы пояснения к новым санкциям США по проекту «Северный поток – 2». Они будут распространены на фирмы, помогающие в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2». Из-за этого реализацию проекта приостановили.

Вашингтон продолжает оказывать давлении на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных в декабре американских санкций строительство «СП-2» было приостановлено, так как швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.

В ЕС и США звучат призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.