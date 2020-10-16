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Советник Трампа посетовал на отсутствие новых сфер для санкций против России

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В России почти не осталось того, что можно подвергнуть санкциям. Об этом заявил в пятницу, 16 октября, советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен на выступлении в Аспеновском институте.

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«Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям», — приводит «РИА Новости» слова О'Брайена.

В начале октября журналист и телеведущий Владимир Познер выразил уверенность, что в случае победы кандидата в президенты США Джо Байдена на выборах американская сторона не упустит возможность «наказать» Россию, пишет «Газета.ру».

В сентябре минфин США сообщил, что в санкционные списки попали еще восемь выходцев из России. Кроме того, там оказались семь организаций из Российской Федерации и Финляндии.

В том же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США впали в так называемую санкционную зависимость и другие страны мира не одобряют такую тенденцию.

В феврале США продлили на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. В пояснительной записке к указу о продлении говорится о неких неординарных и чрезвычайных угрозах интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции.

Вместе с тем Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

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