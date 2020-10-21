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Генсек НАТО связал важность продления СНВ-3 с темой усиления Китая

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Организация Североатлантического альянса (НАТО) считает, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ ― СНВ-3) даст дополнительное время для решения спорных вопросов. Об этом в среду, 21 октября, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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«Я также считаю, что одна из причин, по которой мы должны приветствовать продолжение договора СНВ-3, в том, что у нас появится дополнительное время для решения тех вопросов, которые не охватываются современной версией СНВ, в частности подъем Китая», — отметил он на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном сайте альянса.

В ходе пресс-конференции Столтенберг также поприветствовал прогресс по вопросу продления СНВ-3, который был достигнут в последние дни.

Накануне в США выражали готовность встретиться с представителями России, чтобы финализировать соглашение по продлению СНВ-3.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента США сообщила, что стороны близки к достижению соглашения.

МИД РФ в свою очередь заявил о готовности России в случае продления ДСНВ на год вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.

В 2021 году истечет срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

РФ настаивает на продлении соглашения, но США выдвигают ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.

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