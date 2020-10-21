В НАТО поддержали прогресс в вопросе продления СНВ-3

Организация Североатлантического альянса (НАТО) поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ ― СНВ-3) и прогресс в этом направлении. Об этом в среду, 21 октября, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Важное место занимает сейчас будущее договора СНВ-3, действие которого истекает в начале будущего года. Союзники (по блоку НАТО. ― Ред.) поддерживают продление этого договора и США, и Россией», ― отметил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте альянса.

Также Столтенберг подчеркнул, что приветствует прогресс по этому вопросу, который был достигнут в последние дни.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что США готовы встретиться с представителями России, чтобы финализировать соглашение по продлению ДСНВ.

МИД РФ заявил о готовности России в случае продления ДСНВ на год вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.

В 2021 году истечет срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

РФ настаивает на продлении соглашения, но США выдвигают ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.