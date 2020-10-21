На Украине предложили наказывать учителей за упоминание о ВОВ

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что учителей, которые упоминают о Великой Отечественной войне на Украине, «будут карать».

По его словам, минобрнауки страны одобрило репрессивные меры воздействия на педагогов, которые преподают версию истории Украины, «неугодную» официальному Киеву, пишет «Федеральное агентство новостей».

Журавко резко высказался в адрес замминистра образования и науки Украины Любомиры Мандзий, которая, по его словам, подписала документ о подобных мерах. Он назвал происходящее «террором и шизофренией», а саму Мандзий «нацисткой».

При этом к посту он приложил фотографии документа на бланке украинского минобрнауки, подписанного замминистром. В тексте даны рекомендации о проведении педагогических совещаний «в области преподавания истории».

В случае несоблюдения неких методических рекомендаций педагогов предлагается наказывать вплоть до увольнения или информирования правоохранительных органов. В документе говорится также о периоде «советской оккупации 1919–1991 годов» и запрещается употреблять термин «Великая Отечественная война» — вместо него предлагается «советско-немецкая фаза Второй мировой войны».

В последние годы Киев проводит политику героизации националистов, ставших в годы Великой Отечественной войны пособниками гитлеровцев в борьбе против Советского Союза. В Киеве и ряде других городов страны в январе прошли факельные шествия в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры.