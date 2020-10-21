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На Украине предложили наказывать учителей за упоминание о ВОВ

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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что учителей, которые упоминают о Великой Отечественной войне на Украине, «будут карать».

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По его словам, минобрнауки страны одобрило репрессивные меры воздействия на педагогов, которые преподают версию истории Украины, «неугодную» официальному Киеву, пишет «Федеральное агентство новостей».

Журавко резко высказался в адрес замминистра образования и науки Украины Любомиры Мандзий, которая, по его словам, подписала документ о подобных мерах. Он назвал происходящее «террором и шизофренией», а саму Мандзий «нацисткой».

При этом к посту он приложил фотографии документа на бланке украинского минобрнауки, подписанного замминистром. В тексте даны рекомендации о проведении педагогических совещаний «в области преподавания истории».

В случае несоблюдения неких методических рекомендаций педагогов предлагается наказывать вплоть до увольнения или информирования правоохранительных органов. В документе говорится также о периоде «советской оккупации 1919–1991 годов» и запрещается употреблять термин «Великая Отечественная война» — вместо него предлагается «советско-немецкая фаза Второй мировой войны».

В последние годы Киев проводит политику героизации националистов, ставших в годы Великой Отечественной войны пособниками гитлеровцев в борьбе против Советского Союза. В Киеве и ряде других городов страны в январе прошли факельные шествия в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры.

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