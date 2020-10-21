Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей

Поделить людей по признаку способности вырабатывать антитела невозможно, однако существует категория людей, на которых вакцина действительно может не подействовать, считает вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Об этом он заявил во вторник, 20 октября, в интервью порталу URA.RU.

По словам специалиста, такая проблема антител наблюдается только у людей с иммунодефицитом.

Выработка антител, как отметил вирусолог, «зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», поэтому выделить определенные группы довольно сложно.

Альтштейн также подверг сомнению информацию о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург выделил четыре группы людей, у которых в результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу вырабатываются плохо. К ним относятся пожилые, пьющие, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты. При этом он заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется примерно через месяц.

В свою очередь генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовую вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется начать в конце ноября.

20 октября заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов сообщил, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать 52% населения с учетом групп риска. Однако при случайной выборке необходимо провакцинировать минимум 64% населения.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».