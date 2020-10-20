«Роскосмос» сообщил об устранении неполадок на МКС

Неисправности, возникшие на борту Международной космической станции (МКС) в ночь на вторник, оперативно устранены. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Отмечается, что в настоящий момент все системы станции работают в штатном режиме. Безопасности экипажа и полета МКС ничего не угрожает.

«По данным главной оперативной группы управления полетом Международной космической станции, неисправности, возникшие на борту МКС в ночь с 19 на 20 октября, оперативно устранены экипажем в полном объеме», — говорится в сообщении.

19 октября на российском сегменте МКС из строя вышел туалет. Уточнялось, что загорелась лампочка «Консервант некачественный», о чем в подмосковный центр управления полетами доложил космонавт Анатолий Иванишин. Специалисты предположили, что это произошло из-за наличия пузыря воздуха в системе.

Экипаж провел ремонтно-восстановительные работы, и Иванишин сообщил специалисту, что лампочка больше не загорается. Тот в свою очередь отметил, что в центре видят, что ассенизационно-санитарное устройство работает в штатном режиме.

10 октября также сообщалось о поломке туалета в российском сегменте МКС. Подмосковный центр управления полетами рекомендовал российским космонавтам пользоваться уборной в американском сегменте. На следующий день сообщалось, что сломавшийся туалет на станции в российском модуле «Звезда», в котором выявили утечку воздуха, снова работает.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.