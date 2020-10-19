В российском сегменте МКС сломался туалет

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) из строя вышел туалет. Об этом в ходе переговоров с Центром управления полетами, трансляцию которых ведет NASA, сообщил российский космонавт Анатолий Иванишин, находящийся на станции.

По его словам, возникли проблемы с ассенизационно-санитарным устройством, при этом он охарактеризовал ситуацию, как очень плохую. Экипаж станции пытается восстановить работу туалета, наземные эксперты предположили, что в устройстве мог образоваться пузырь, пишет «Интерфакс».

10 октября также сообщалось о поломке туалета в российском сегменте МКС. Подмосковный центр управления полетами рекомендовал российским космонавтам пользоваться уборной в американском сегменте. На следующий день сообщалось, что сломавшийся туалет на станции в российском модуле «Звезда», в котором выявили утечку воздуха, снова работает.

Ранее, 6 октября, Иванишин сообщил Центру управления полетами, что на Международной космической станции (МКС) в модуле «Заря», относящемся к российскому сегменту, сработал датчик дыма.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.