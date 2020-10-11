В российском модуле на МКС сломался туалет

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) сломался туалет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, транслировавшиеся американским космическим агентством NASA.

Отмечается, что космонавты пользуются уборной на американском сегменте МКС. В настоящее время на МКС два туалета российского производства — в модулях «Звезда» и Tranquility.

На станции есть еще один туалет американского производства, который в октябре привез грузовой корабль Cygnus. Он пока не установлен, это планируется сделать на территории американского сегмента станции.

6 октября космонавт «Роскосмоса» Анатолий Иванишин сообщил Центру управления полетами, что датчик дыма сработал на Международной космической станции (МКС) в модуле «Заря», относящемся к российскому сегменту.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек российского модуля «Звезда» еще на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.