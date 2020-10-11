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В российском модуле на МКС починили туалет

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Сломавшийся туалет на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда», в котором выявили утечку воздуха, снова работает. Эта информация следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA на своей странице на видеохостинге YouTube в воскресенье, 11 октября.

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«Хорошие новости, тогда мы снова можем использовать АСУ (ассенизационно-санитарное устройство. — Ред.)» — сказал специалист центра космонавтов Анатолию Иванишину.

Сейчас на МКС есть два туалета российского производства, они находятся в модулях «Звезда» и Tranquility. Еще один туалет, американского производства, привез в октябре грузовой корабль Cygnus, его планируется установить в Tranquility.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

О поломке туалета стало известно накануне. Подмосковный центр управления полетами рекомендовал российским космонавтам пользоваться уборной в американском сегменте.

Ранее, 6 октября, Иванишин сообщил Центру управления полетами, что на Международной космической станции (МКС) в модуле «Заря», относящемся к российскому сегменту, сработал датчик дыма.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

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