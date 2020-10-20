Пашинян заявил о праве России на антитеррористическую операцию в Карабахе

У России есть повод и законное обоснование для проведения антитеррористической операции в Нагорном Карабахе связи с участием в конфликте иностранных боевиков. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС в понедельник, 19 октября.

По словам премьера, у мирового сообщества нет сомнений в том, что Турция наняла и привезла в Карабах сирийских наемников. При этом часть из них, считает Пашинян, уже перебрасывается на Северный Кавказ, непосредственно на территорию России, где можно увидеть активность террористических группировок.

Пашинян отметил, что некоторые группировки были разгромлены во время боев на территории Нагорного Карабаха, остальные — «разошлись по разным сторонам», в том числе попали в РФ. Премьер считает, что Россия для этих боевиков такой же враг, как «Армения или непризнанная Нагорно-Карабахская республика».

Таким образом, считает Никол Пашинян, у российских властей есть два варианта реакции на произошедшее. Одним из них является антитеррористическая операция на территории РФ, а другим — предупреждающий шаг и операция непосредственно в Карабахе.

«Я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию», — заявил премьер.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев сообщил в эфире НСН, что Армения должна сделать официальное обращение к России, чтобы было возможно оценить достоверность, опасность и риски, которые возникают в этой связи. Сенатор также отметил, что прогнозы по данному вопросу делать пока преждевременно.

Ранее 19 октября источник сообщил, что более тысячи боевиков из Сирии отправлены в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Также он отметил, что готовится отправка еще одной партии в ближайшие дни.

14 октября газета The Wall Street Journal писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону нагорнокарабахского конфликта «еще сотен» ополченцев. Washington Post в тот же день писала о гибели 52 сирийских наемников в зоне нагорнокарабахского конфликта.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг его заявление и потребовал от Парижа извинений.

15 октября Алиев вновь опроверг заявления о присутствии наемников в зоне военного конфликта. Он подчеркнул, что армия Азербайджана насчитывает более 100 тыс. военнослужащих и вооруженные силы страны уже доказали способность «освободить свои земли».

Российская сторона также выражала обеспокоенность в связи с сообщениями об участии боевиков и наемников в конфликте в Карабахе. Данный вопрос президент РФ Владимир Путин обсудил 14 октября с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции в свою очередь заявлял, что у сирийских боевиков «есть дела дома» и его страна не нуждается в отправке в Карабах наемников, несмотря на готовность помогать Баку.

Обострение конфликта в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. По итогам переговоров в Москве 9 октября стороны договорились о прекращении огня с полудня следующего дня, а также об обмене пленными и погибшими. Однако боевые действия продолжаются до сих пор, обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.