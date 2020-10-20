Экипаж МКС восстановил работу туалета в российском сегменте

Экипаж Международной космической станции (МКС) восстановил работу туалета в российском модуле «Звезда». Такие данные следуют из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует американское агентство NASA.

19 октября на российском сегменте Международной космической станции (МКС) из строя вышел туалет. Уточняется, что загорелась лампочка «Консервант некачественный», о чем в подмосковный центр управления полетами доложил космонавт Анатолий Иванишин. Специалисты предположили, что это произошло из-за наличия пузыря воздуха в системе.

Экипаж провел ремонтно-восстановительные работы, и Иванишин сообщил специалисту, что лампочка больше не загорается. Тот в свою очередь отметил, что в центре видят, что ассенизационно-санитарное устройство работает в штатном режиме.

10 октября также сообщалось о поломке туалета в российском сегменте МКС. Подмосковный центр управления полетами рекомендовал российским космонавтам пользоваться уборной в американском сегменте. На следующий день сообщалось, что сломавшийся туалет на станции в российском модуле «Звезда», в котором выявили утечку воздуха, снова работает.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.