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Nestle могут оштрафовать за отказ перевести на удаленку 30% сотрудников в Москве

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Компанию «Нестле Россия» могут оштрафовать за то, что 30% сотрудников не были переведены на дистанционный режим работы, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков.

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При этом каждая шестая организация не ввела никаких мер защиты людей от коронавируса

«В ходе мониторинга предоставленной информации ООО «Нестле Россия» был выявлен факт нарушения, за которое предусмотрено административное наказание до 300 тыс. рублей», ― подчеркнул он.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска, речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й классы и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Осенние каникулы в школах длятся с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся также было приостановлено .

Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровело 1 075 904 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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