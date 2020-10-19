Лавров подчеркнул неприемлемость ударов по гражданской инфраструктуре в НКР

Удары по гражданской инфраструктуре в Нагорном Карабахе неприемлемы. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Необходимый шаг, и его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторики, ― это остановление боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам», ― отметил он в ходе пресс-конференции.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что в настоящее время самое главное ― немедленное прекращение огня в зоне карабахского конфликта и нагнетания конфронтационной риторики между сторонами.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, взявшего начало в 1988 году, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

17 октября была достигнута договоренность уже о втором перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана. Азербайджан вслед за Арменией заявил о нарушении нового гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, возложив ответственность за это на Ереван.

По данным Баку, силы ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции в Карабахе.

По данным Еревана, к семи утра азербайджанские военные начали наступление на юге НКР. В непризнанной республике в свою очередь обвинили азербайджанские власти в обострении на линии соприкосновения после объявленного перемирия.

Также МИД Армении обвинил власти Азербайджана в том, что они отказались договариваться о выводе раненых с поля боя в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.